Auch das gibt es: Radfahrer, die die Vorfahrt verletzen. Von einem solchen Fall berichtet die Polizeiinspektion Neustadt. Wegen zweier jugendlicher Radfahrer kollidierte am Mittwochabend ein BMW mit dem Bordstein. Als der 19-jährige Pkw-Fahrer gegen 23.30 Uhr die Mönchrödener Straße befuhr, kamen zwei Mountainbikefahrer mit hoher Geschwindigkeit vom Rießberg angefahren. Anscheinend konnten die offensichtlich jugendlichen Fahrer nicht mehr ausreichend bremsen, da sie in die vorfahrtsberechtigte Mönchrödener Straße ohne Rücksicht auf den anderen Verkehr einfuhren, teilt die Polizeiinspektion Neustadt mit. Der junge BMW-Fahrer wich mit seinem Fahrzeug aus und stieß gegen den Bordstein, wobei eine Felge beschädigt wurde. Die beiden Radfahrer - bekleidet mit Kapuzenpullovern - flüchteten, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Da an dem BMW ein Schaden von circa 500 Euro entstanden ist, ermittelt die Polizei Neustadt wegen Unfallflucht gegen die unbekannten Radfahrer und erbittet unter der Telefonnummer 09568/94310 um Hinweise zu deren Identität. Unter den Kapuzen ihrer Oberteile waren die Gesichter der Gesuchten nämlich nicht zu erkennen. pol