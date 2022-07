Der Landkreis Bad Kissingen radelt für ein gutes Klima und bei dieser Klima-Bündnis-Kampagne gibt es sogar etwas zu gewinnen.

Am Montag, 11. Juli, fällt der Startschuss zum ersten Stadtradeln im Landkreis Bad Kissingen. Bis einschließlich 31. Juli sind Bürgerinnen und Bürger und natürlich auch alle Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker dazu aufgerufen, möglichst viele Wege klimafreundlich mit dem Rad zu erledigen und dabei Kilometer für ihr Team, ihre Kommune und mehr Radförderung zu sammeln.

In Bad Kissingen sind neben dem Landkreis auch die Städte Bad Brückenau, Hammelburg und die Gemeinde Oerlenbach in diesem Jahr dabei. Je mehr Menschen mitradeln, desto mehr Kilometer werden für den Landkreis gesammelt und umso mehr CO2 kann eingespart werden. Jeder einzelne Kilometer zählt - egal, ob zur Arbeit, zum Einkaufen, in die Schule oder zum Spaß.

Die geradelten Kilometer lassen sich ganz einfach entweder per Hand über die Stadtradeln Webseite oder die Stadtradeln-App eintragen. Die App bietet den Teilnehmenden darüber hinaus die Möglichkeit, die geradelten Strecken bequem via GPS zu tracken und direkt ihrem Team und ihrer Kommune gutzuschreiben.

Radeln und gewinnen

Für das aktivste Team und den oder die Radelnde mit den meisten Kilometern gibt es attraktive Preise zu gewinnen. Außerdem werden unter allen, die in dem Zeitraum über 200 Kilometer geradelt sind, Gewinne im Wert von bis zu 200 Euro sowie Fahrradzubehör und Gutscheine verlost. Die Auflistung aller Preise gibt es unter www.stadtradeln.de/landkreis-bad-kissingen.

Einfach anmelden und mitradeln unter www.stadtradeln.de/registrieren. Anmeldungen zum Stadtradeln 2022 sind noch bis einschließlich Sonntag, 31. Juli, möglich. red