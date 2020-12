Die Reaktivierung der Aurachtaltrasse für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) war Thema des nichtöffentlichen Teils der Herzogenauracher Stadtratssitzung am Donnerstagabend. Per Beschluss wurde die Verwaltung beauftragt, mit Unterstützung des Büros BPV Consult GmbH die Ausschreibung der Machbarkeitsstudie zur Prüfung der Reaktivierung der Aurachtaltrasse auf Grundlage des Entwurfes der Leistungsbeschreibung vom 17. Dezember 2020 durchzuführen.

In einem weiteren Punkt ging es um den Kauf eines Versorgungs-Lastwagens für die Freiwillige Feuerwehr Herzogenaurach. Wie die Verwaltung mitteilt, war die Ausschreibung in zwei Lose aufgeteilt, eines für das Fahrgestell, eines für den Aufbau. Mit der Lieferung eines Fahrgestells der Marke Mercedes Benz Atego 1330 AF um 127 591,80 Euro wurde die Firma Mercedes-Benz Vertrieb NFZ aus Nürnberg beauftragt. Der Preis sei marktüblich, so die Verwaltung. Für den Aufbau wurde kein Angebot abgegeben, dieser wird deshalb erneut europaweit ausgeschrieben. Die Stadt erwartet für das Fahrzeug einen Zuschuss von 37 000 Euro von der Regierung von Mittelfranken. red