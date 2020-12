Am Samstag gegen 3.30 Uhr wurde in der Kapellenstraße eine 29-jährige Autofahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten drogentypische Ausfallerscheinungen fest, was ein Drogenvortest bestätigte. Während der Durchsuchung des Fahrzeuges tauchte noch eine geringe Menge Amphetamin auf. Der 21-jährige Mitfahrer warf dann noch eine geringe Menge Marihuana weg, was der Polizei nicht entging. Die Autofahrerin musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Wer hat die Fahrerflucht beobachtet? Auf dem Münchner Ring wechselte am Montagnachmittag gegen 16.30 Uhr der Fahrer eines schwarzen Autos die Fahrspur, weshalb ein BMW-Fahrer ausweichen musste und mit seiner Felge den Bordstein entlang schrammte. Der geschädigte Autofahrer machte zwar mit Lichthupe auf sich aufmerksam, der Unfallverursacher fuhr aber einfach weiter. Am BMW ist Sachschaden von knapp 100 Euro entstanden. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0951/9129-210 entgegen. pol