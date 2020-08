Erlangen vor 15 Stunden

Tatverdächtiger

Polizei hat den Baiersdorfer Brandstifter ermittelt

Nachdem es am 4. Januar dieses Jahres in einem Mehrfamilienhaus in der Baiersdorfer Innenstadt gebrannt hatte, ergaben sich für die Erlanger Kriminalpolizei Hinweise auf eine Brandstiftung. Nun konnte...