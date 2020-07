Planungsstopp für Spitalbrücke

Die Wählergemeinschaft Zukunft Kronach möchte die Planungen für die Spitalbrücke vorläufig stoppen. Die Stadträte Martin Panzer und Daniel Götz beantragen in einem Schreiben an Bürgermeisterin Angela Hofmann, eine visuelle Darstellung der jetzigen Planung zu erstellen sowie eine Bürgerversammlung für Anlieger, Geschäftsleute und interessierte Bürger durchzuführen.

"Der geplante Neubau der Spitalbrücke wirft bei uns und auch in der Bevölkerung erhebliche Fragen auf. Schon die lange Bauzeit führt zu erheblicher Diskussion bei den Geschäftsleuten der Innenstadt", heißt es in der Mittelung. Aus ihrer Sicht wäre es bei einer kleineren Variante der Baumaßnahme möglich, die beiden Kastanienbäume zu erhalten. Dazu sei die Spitalbrücke für sie auch als Fahrradstraße in die Innenstadt vorstellbar.

"Seit der Sitzung des Umweltausschusses haben uns mehrere Anfragen und Mails zum Thema Spitalbrücke erreicht. Dass die Kastanienbäume der neuen Spitalbrücke zum Opfer fallen sollen, kommt in der Bevölkerung nicht gut an. Wir haben in den letzten Tagen Gespräche mit Geschäftsleuten, Anliegern und Fachleuten geführt. Wir sind der Meinung, dass es auch noch andere Lösungen geben kann. Neubau ja - wenn möglich eine Nummer kleiner. Deshalb haben wir uns entschlossen, diesen Antrag zu stellen." red