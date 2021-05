"Spannung, Action, Kreativität und lustige Angebote stehen bei der kurzfristig anberaumten ,Pfingst-Action' für Acht- bis 14-jährige Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis Bad Kissingen auf dem Programm", heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises Bad Kissingen.

Die "Pfingst-Action" findet in der ersten Pfingstferienwoche ab Samstag, 22. Mai, statt. Eltern können ihre Kinder für die einzelnen Aktionen noch anmelden: Basteln, Filmabend, Geländespiele, Olympiade, Quiz, Songwriting, Radfahren, Troll-Jagd und einiges mehr wird geboten, teilen die Verantwortlichen weiter mit.

Online oder draußen

Die Spiele sind so organisiert, dass sie auch im Corona-Lockdown stattfinden können. Entweder die Teilnehmer und Teilnehmerinnen machen zuhause online oder draußen mit den Mitgliedern des Haushalts mit. Trotz Lockdown ist es so möglich, die Ferien gemeinsam zu erleben und viele schöne Erinnerungen zu sammeln. Alle Termine und Informationen rund um die "Pfingst-Action" sowie die Anmeldung gibt es auf der Internetseite des Landkreises Bad Kissingen unter www.kg.de/11079.

Fragen zur diesjährigen "Pfingst-Action" beantworten die Mitarbeiter- und Mitarbeiterinnen der Kommunalen Jugendarbeit außerdem unter Tel.: 0971/8017 015.

Das Pfingstlager am Farnsberg musste leider abgesagt werden. Die Veranstaltung auszurichten wäre in der aktuellen Lage der Corona-Pandemie nicht möglich. Alle angemeldeten Kinder wurden informiert, sie haben bei der oben genannten "Pfingst-Action" einen Platz sicher. Zusätzlich bekommen sie von der Kommunalen Jugendarbeit eine "Pfingstlager-Feeling-Anleitung". Mit ganz konkreten Tipps und Anregungen stellt sich so dieses ganz besondere Freizeitgefühl ein, alle gemeinsam, obwohl jede/r getrennt teilnimmt, heißt es in der Pressemitteilung des Bad Kissinger Landratsamtes abschließend. red