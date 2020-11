In zwei Fällen von Unfallflucht ermittelt die Haßfurter Polizei in Friesenhausen. Der Bürgermeister der Gemeinde Aidhausen teilte der Polizei mit, dass in der Zeit von Montag, 10 Uhr, bis Dienstag, 17.30 Uhr, das Ortsschild in der Marktstraße von Friesenhausen in Fahrtrichtung Happertshausen von einem unbekannten Fahrzeug umgefahren worden sei. Nach Sichtung der Spuren ist davon auszugehen, dass vermutlich ein landwirtschaftliches Gespann oder Ähnliches im Vorbeifahren den Mast des Ortsschildes erfasst hat. Der Schaden beträgt rund 200 Euro. In diesem Zusammenhang teilte der Bürgermeister eine weitere zurückliegende Unfallflucht mit. Bereits in der Zeit von 20. Oktober bis zum Montag, 9. November, wurde in der Marktstraße die Mauer eines Wasserdurchlasses von einem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer umgefahren. Anhand der Spuren dürfte ebenso ein landwirtschaftliches Gespann der Verursacher gewesen sein. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Verursachers (oder der Verursacher) führen, hat die Gemeinde Aidhausen eine Belohnung in Höhe von 100 Euro ausgesetzt. Die Polizei in Haßfurt nimmt Hinweise entgegen, Telefonnummer 09521/9270.