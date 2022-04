Auf Initiative von Eckhard Schrepfer konnte der Frankenwaldverein Wartenfels mit Unterstützung der Gemeinde Presseck und Bürgermeister Christian Ruppert, des Bauhofs, des Naturparks Frankenwald und des Frankenwaldverein e.V. eine neue Wanderinformationstafel am Wanderparkplatz in der Ortsmitte von Reichenbach aufstellen. Direkt am Standort laufen der zertifizierte Qualitätsweg "Frankenweg", der Rundwanderweg "Floßländen-Weg" RWF 54 und der Rundwanderweg "Durch die Kösten" RWF 56 vorbei.

Nachdem die Gemeinde Presseck dort im letzten Jahr einen befestigten Wanderparkplatz angelegt hatte, regte Eckhard Schrepfer, Anwohner in direkter Nachbarschaft und Mitglied des Frankenwaldvereins Wartenfels, das Aufstellen einer Wandertafel an diesem Parkplatz an. Gemeinsam mit dem Hauptverein erarbeitete die Ortsgruppe Wartenfels die Texte für die Informationstafel. Wegemanager Björn Stumpf erstellte den Kartenhintergrund, Anja Wunder vom Naturpark Frankenwald kümmerte sich um das Layout der Tafel. Schließlich erklärte sich die Gemeinde Presseck mit Bürgermeister Christian Ruppert bereit, die Druckkosten der Tafel zu übernehmen sowie im Bauhof den Bau des Rahmens und das Aufstellen der Tafel zu übernehmen.

Bürgermeister Christian Ruppert bedankte sich bei einem Fototermin bei allen Beteiligten für die unkomplizierte Zusammenarbeit. Auf "kurzem Dienstweg" habe man mit der Wandertafel in Reichenbach eine tolle Aufwertung für die Wanderregion Frankenwald geschaffen. "Nur gemeinsam können solche Projekte für die Region umgesetzt werden", so Ruppert.

Obmann André Hümmer vom Frankenwaldverein Wartenfels dankte ebenfalls allen Beteiligten für die schnelle und problemlose Umsetzung. Eckhard Schrepfer als Ideengeber und langjährigem Mitglied des Frankenwaldvereins Wartenfels gebühre besonderer Dank. Auf die große Bedeutung des Naturparks Frankenwald und des Frankenwaldvereins für die Region verwies Ehrenbürger und Altbürgermeister Erhard Hildner, der in unmittelbarer Nachbarschaft zur neuen Wandertafel wohnt. Für die zahlreichen Frankenweg-Wanderer sei die Tafel im Herzen von Reichenbach eine willkommene Informationsmöglichkeit. Der Frankenwald als "Qualitätsregion Wanderbares Deutschland" zeichne sich durch ein besonders gut markiertes und gepflegtes Wanderwegenetz aus. Dazu trage nun auch die neue Wandertafel bei. red