Burgkunstadt — Die Konzertdürre der vergangenen zwei Jahre hat bei den Fans einen Hunger nach Live-Musik ausgelöst. Die Haus- und Hofband des Burgkunstadter Kleinkunstvereins "TECnet Obermain", die Gruppe "Orange Shakers", stillt ihn mit zwei Auftritten im "TECnet Zentrum" in Burkersdorf. Am 2. und 9. April geben sich dort jeweils ab 20 Uhr ungewöhnliche Interpretationen, heiße Rhythmen und Spielfreunde pur die Klinke in die Hand. Die Gruppe spielt bei freiem Eintritt eine entspannte Mixtur aus Blues, Rock, Soul und Funk mit überraschenden Wendungen und Improvisationsteilen.

Die fünf Musiker interpretieren Songs, die man nicht alle Tage von einer Coverband hört. Einem Ventilator gleich, transportierten Bassist Horst Meyer, Sänger und Congaspieler Larry Rayford, Sänger und Gitarrist Stefan Kratovil, Schlagzeuger Torsten Langhammer und Keyboarder Uwe Schindler vor ein paar Jahren die wilde Frische des jazzigen Gregory-Porter Songs "Liquid Spirit" ins Publikum, das im Takt der Musik begeistert mitklatschte.

Aber auch Eigenkompositionen wie der schnittige Rocksong "Highway Driver" schmücken das nicht alltägliche Programm.

Aufgrund der hohen Nachfrage ist eine Anmeldung über ein Kontaktformular auf der Homepage des Burgkunstadter Kleinkunstvereins "TECnet Obermain" www.tecnet-club.de erforderlich.

Zum Konzert eingelassen wird nur, wer eine Bestätigung erhalten hat. Für einen ungetrübten Konzertgenuss ohne Maske gilt die 2G-Plus-Regelung (geimpft oder genesen und getestet).

Bitte Ausweis oder Führerschein zur Einlasskontrolle mitbringen.