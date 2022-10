Auch in Bad Brückenau wurde dieser Tage ein Oktoberfest veranstaltet, an dem viele Bewohnerinnen und Bewohner teilnahmen. Dies teilt das Kurstift in einer Pressemeldung mit. Die musikalische Gestaltung des Festes übernahmen die Weißenbacher Schlosshofmusikanten, die mit 25 Musikerinnen und Musikern angereist waren. Zu Beginn des Festes stachen die Vorsitzende des Bewohnerbeirats, Monika Minta, und der Geschäftsführer des Kurstifts, Hans-Karl Diederich, ein Fass Oktoberfestbier an. Nach vielen Stimmungsliedern und einem zünftigen Abendessen seien weitere Highlights wie "Bierkrugstemmen" und "Wettnageln" gefolgt. Bis spät in den Abend spielte die Kapelle. red