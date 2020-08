Ohnmächtig am Steuer

Ein Verkehrsunfall hat sich in der Donnerstagnacht um kurz vor 1 Uhr ereignet. Ein 54-jähriger Lkw-Fahrer hatte sein Fahrzeug ordnungsgemäß zum Containerwechsel auf dem Schotterplatz in der Frankenstraße abgestellt. Er und ein weiterer Zeuge beobachteten, wie sich ein weiterer Lkw langsam und dann immer schneller näherte und es letztendlich zu einem Zusammenstoß beider Lkw kam. Der Unfallverursacher war nicht ansprechbar und über seinem Lenkrad zusammengesunken, heißt es im Polizeibericht weiter. Der Mann wurde vor Ort von einem Notarzt erstversorgt und zur weiteren Untersuchung in ein Schweinfurter Krankenhaus gebracht. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf etwa 20 Euro. Vor Ort im Einsatz befanden sich zahlreiche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hammelburg sowie der Freiwilligen Feuerwehr Westheim. pol