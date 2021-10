Das Display eines E-Bikes war am Dienstagabend das Objekt der Begierde eines unbekannten Langfingers. Innerhalb einer guten Stunde löste der Dieb den schwarzen Fahrradcomputer der Marke "Bosch" im Wert von 100 Euro vom Elektrofahrrad und verschwand damit. Das E-Bike stand ungefähr in der Zeit zwischen 18.30 und 19.50 Uhr auf dem Fahrradabstellplatz eines Schnellrestaurants in der Neustadter Straße. Besonders ärgerlich ist, dass sich das E-Bike ohne den Fahrradcomputer nicht mehr bedienen lässt. Hinweise nimmt die Coburger Polizei entgegen. pol