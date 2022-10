Seit einigen Monaten hatte der VdK-Ortsverein im Bereich der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Euerdorf keinen Vorstand mehr. Jetzt wurde wieder ein Führungsteam gefunden. Zwischenzeitlich vom Kreisverband Bad Kissingen betreut, gelang es bei der Neuwahl im Gasthaus "Zum Hirschen" einen fast kompletten Vorstand zu finden.

Der VdK-Ortsverein in der VG Euerdorf umfasst alle VdK-Gruppen in den VG-Gemeinden und konnte im Juni keinen neuen Vorstand präsentieren. Deshalb gab es jetzt einen erneuten Versuch. Per Akklamation wählten die Anwesenden Michael Kiesel zum Vorsitzenden und Beate Lorenz zu seiner Stellvertreterin, die auch die Frauenvertreterin im Ortsverein ist. Vakant bleibt vorläufig noch das Amt des Schatzmeisters, da noch keine Zusage vorliegt. Als Schriftführerin stellte sich Sonja Herterich zur Verfügung. Ebenfalls einstimmig wurden zu Beisitzern gewählt: Kathrin Schmitt, Heidi Kaiser, Otto Schmitt und Erhard Tremer. Dem VG-Ortsverein gehören 71 Personen an.

Kreisvorsitzender Roith legte zuvor den Kassenbericht des Ortsvereins auf, dessen Kasse vom Kreisverband interimsmäßig weitergeführt wurde. Demnach steht der Orts-VdK auf "festen Füßen". Die Mitgliederentwicklung im Landkreis stellt sich positiv dar. Der Kreisverband zählt aktuell 10.622 Mitglieder. Der Freistaat Bayern meldet rund 771.000 Mitglieder in seinen Reihen, bundesweit liegt der Mitgliederstand des Sozialverbands bei mehr als zwei Millionen Menschen. Die Kreisgeschäftsstelle verzeichnet in vergangenen Jahr 5509 Beratungen und mehr als 1000 Anträge. 436 Widersprüche wurden behandelt und 114 Klagen geführt. Insgesamt erstritt der Kreisverband für seine Mitglieder etwa 1,57 Millionen Euro in dieser Zeit.