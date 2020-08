Neues Fahrzeug der Feuerwehr Steinbach wurde gesegnet

Die Inbetriebnahme des neuen Einsatzfahrzeuges weckt große Freude bei der Freiwilligen Feuerwehr Steinbach. Den Höhepunkt bildete am Kirchweihsonntag die kirchliche Segnung durch Pfarrerin Sabrina Kielon von der evangelischen Kirchengemeinde und Pfarrer Joachim Cibura. In ihren Segnungsworten brachten beide den Wunsch zum Ausdruck, dass das neue Fahrzeug möglichst wenig gebraucht werde und im Ernstfall die Insassen sicher an den Einsatzort und gesund wieder zurückbringe.

Die Notwendigkeit der Neubeschaffung erläuterte Vorsitzender Roland Wartenfelser. "Als unser altes Fahrzeug vor 30 Jahren eingeweiht wurde, war es ein topmodernes Fahrzeug. Doch im Laufe der Zeit tauchten mehr und mehr Mängel auf und die fehlende Sicherheitsausstattung bereitete uns zunehmend Probleme." Der besondere Dank des Vorsitzenden galt dem Gemeinderat mit Bürgermeisterin Gudrun Werner sowie Kreisbrandrat Oliver Flake. Mit einem Lob für die Feuerwehr wartete Bürgermeisterin Gudrun Werner auf. Die Steinbacher Wehr könne, so stellte sie fest, in vielen Fällen fast als ideal bezeichnet werden. Sie verfüge über genügend sehr gut ausgebildete Mitglieder und Führungskräfte sowie über eine technische Ausrüstung auf hohem Niveau. Ein besonderes Kompliment galt den Mitgliedern für deren Kameradschaft untereinander. Die langjährige aktive Treue zeichnet die Steinbacher Wehr aus. So konnten für gleich 40 Jahre aktiven Dienst Wolfgang Höger, Michael Gold, Dieter Schramm, Rudolf Mehl und Roland Wartenfelser mit der Ehrenurkunde sowie dem Ehrenzeichen ausgezeichnet werden. Karl Heinz Wirth