Bei den Vorstandswahlen des Fördervereins des FC Thulba gab es vier Änderungen. Neuer 1. Vorsitzender wurde Dominik Halbig für den ausgeschiedenen Otto Knoblauch und neuer Beisitzer wurde Daniel Neder, der Lothar Hänelt ersetzt. Als neue Kassenprüfer fungieren Christof Wigand und Otto Knoblauch. 2. Vorsitzender bleibt Stefan Armbruster. Schriftführer ist weiterhin Walter Manger. Die Kasse führt Timm Manger und weiterer Beisitzer ist Bernd Ließ.

Nach der Corona-Pandemie war es nach drei Jahren wieder die erste Hauptversammlung. Der bisherige Vorsitzende Otto Knoblauch stellte in seinem Bericht noch einmal das Hauptziel des Fördervereins - nämlich die Förderung der Jugendarbeit und des Breitensports heraus. Ziel der Jugendarbeit müsse sein, alle Kinder pädagogisch zu fördern und mitzunehmen, denn auch die weniger talentierten Kinder können in Zukunft wichtige Funktionen im Verein übernehmen.

Weitere Themen waren die Verwendung von Fördermitteln. Im Jahre 2022 gingen an den FC Thulba 1000 Euro für die Unterstützung der Jugend und für 2023 beschloss die Versammlung, dass für einen Ausflug der jüngeren Kinder in den Freizeitpark Steinau und für ein Zeltlager am Farnsberg für die älteren Jahrgänge 2000 Euro bereitgestellt werden.

Anschließend ging der neue Vorsitzende Dominik Halbig noch auf die nächste wichtige Veranstaltung des Fördervereins zur Generierung von Einnahmen ein. Am Freitag, 4. November, findet um 19.30 Uhr ein Preisschafkopf in der Thulbatalhalle statt. Alle Preisschafkopfspieler- und spielerinnen sind dazu eingeladen. red