Der Kooperationsstandort Bad Kissingen mit den Kliniken Rhön und Saale der Deutschen Rentenversicherung Bund sowie der Marbachtalklinik der Deutschen Rentenversicherung Oldenburg-Bremen bekommt ab dem 1. Oktober einen neuen Kaufmännischen Direktor. Mathias Kirchner übernimmt den Staffelstab von Udo Federlein. Kirchner stammt aus der Rhön und war zuletzt als Kaufmännischer Direktor im Reha-Zentrum Bad Brückenau für die Deutsche Rentenversicherung Bund tätig. "Als bekennender Rhöner kann ich in Bad Kissingen mein Netzwerk zum Wohle der Kliniken, der Mitarbeitenden und nicht zuletzt der Patientinnen und Patienten einsetzen", so Kirchner. Der Kaufmännische Direktor führt gemeinsam mit der Medizinischen Leitung die Rehakliniken.

Das Reha Zentrum Bad Kissingen: In der Klinik Rhön stehen psychosomatische Erkrankungen im Vordergrund. Auch Begleiterkrankungen wie Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen, Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems sowie des Verdauungssystems werden mitbehandelt. In der Klinik Saale werden Diabetes Mellitus und Adipositas sowie die Begleiterkrankungen des Herz-Kreislaufsystems, Erkrankung des Verdauungssystems der Leber, der Gallenwege und der Bauchspeicheldrüse behandelt. In der Marbachtalklinik ist man auf alle in das Fachgebiet der Psychosomatischen Medizin fallende Erkrankungen spezialisiert. red