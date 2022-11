Der Markt Maßbach hat am Rad- und Wanderweg zwischen Maßbach und Poppenlauer eine Schutzhütte aus Holz errichtet. Der Bau der Schutzhütte wurde vom Freistaat Bayern über das Amt für ländliche Entwicklung im Rahmen des Regionalbudgets gefördert. Es entstanden dabei Kosten von circa 12.000 Euro, heißt es in einer Mitteilung des Marktes. Bürgermeister Matthias Klement freut sich, dass durch die Schutzhütte einerseits Wanderer oder Radsportler vor Unwetter geschützt werden, anderseits, dass die Hütte aber auch einen Treffpunkt für die Bevölkerung aus Maßbach und Poppenlauer darstellt. Das Grundstück wurde von den ehemaligen Besitzern der Brandmühle Christel Dünisch und ihrem Sohn Christian Dünisch dem Markt Maßbach zur Verfügung gestellt. Der Markt Maßbach kümmert sich zukünftig um die Pflege des Grundstücks. Als Erinnerung an die Geschichte der Brandmühle wurde eine Informationstafel in der Schutzhütte angebracht. red