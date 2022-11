Auch für die Schützengesellschaft 1888 Rothhausen waren die vergangenen Jahre bewegte Zeiten, die die scheidende Schützenkönigin Jennifer Beck bei der Proklamation Revue passieren ließ. Nie hätte sie gedacht, drei Jahre lang diese Würde zu tragen und für nahezu denselben Zeitraum auch noch den Titel der Gauschützenkönigin. Es sei ungewöhnlich gewesen, bei den Veranstaltungen den Spagat zwischen gesellschaftlicher Verantwortung und der Würde des Amtes zu bewältigen. Gleichwohl war es eine Ehre, die Schützengesellschaft als Verein und den Gau als Institution zu repräsentieren und die vielen freundschaftlichen Begegnungen haben für manche coronabedingte Einschränkung entschädigt. Krönender Abschluss der Amtszeit war vor kurzem erst der Besuch des Oktoberfest-Landesschießens in München, bei dem "alles wieder so wie früher war".

Auch im Verein hatte sich einiges getan. Drei Aufstiege in Folge lassen die Luftgewehr-Mannschaft nun in der A-Klasse Süd antreten. Seit neuestem wird außerdem Luftpistolenschießen angeboten. Die Zeit des ruhenden Ligabetriebes wurde genutzt, um das Schützenhaus komplett zu renovieren, berichtete Yannick Grünewald, der den Abend moderierte. Die einzelnen Arbeitsschritte listete Schützenmeisterin Nadine Müller nochmals auf. Zahlreiche Präsente wurden ausgetauscht, um die besonders eifrigen Helfer anzuerkennen. Dies hob auch Bürgermeisterin Judith Dekant hervor, die der Gesellschaft bescheinigte, Tradition und Moderne in einer Art zu verbinden, die auch bei der Jugend Anklang findet.

Höhepunkt des Abends war jedoch die Proklamation des Schützenkönigs. Zuvor wurden die Sieger der weiteren Wettbewerbe bekannt gegeben. Im Preisschießen mit 29 Teilnehmern lag Bernd Müller mit einem 24-Teiler vorne, gefolgt von Manuel Elflein (26) und Yannick Grünewald (41).

Die Damenscheibe sicherte sich Lea Hartmann (191) vor Franziska Schmitt (199) und Mona Wagner (221).

Der Titel des Jugendkönigs ging an Isabelle Terwart (37) vor Josefine Müller (138) und Felix Hasenkopf (197).

Nach der Enthüllung der Königsscheibe mit dem geheim gehaltenen Namen des neuen Würdenträgers erschien der Name Nadine Müller.

Die Schützenmeisterin errang diese Würde mit einem 151-Teiler nunmehr zum dritten Mal, darf nun den inoffiziellen Titel "Kaiserin" tragen. Ihr zur Seite stehen als 1. Ritter René Weimann (217) und 2. Ritter Markus Röß (257). mel