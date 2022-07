Ab Freitag, 1. Juli, gibt es etwas Neues an der Teststrecke im Rathausinnenhof: Ein Antikörper-Schnelltest ergänzt das Angebot, dessen Ergebnis nach etwa 20 Minuten vorliegt, heißt es in einer Pressemeldung von Laboklin. Hierfür muss eine kleine Menge Kapillarblut aus der Fingerspitze entnommen werden. Das Verfahren ist geprüft und erlaubt eine Aussage, ob Antikörper gegen SARS CoV-2 (IgG und/oder IgM) im Blut gebildet wurden oder nicht; dies kann eine Entscheidungshilfe für diejenigen darstellen, die noch an einer Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung zweifeln oder einfach mal wissen wollen, ob Antikörper nach einer Infektion gebildet wurden, informiert Laboklin weiter. Dabei weist IgM auf einen frischen, IgG auf einen zurückliegenden Viruskontakt hin. Weiterhin bietet die Teststrecke neben den Antigen-Schnelltests zwei unterschiedliche Arten von PCR-Test-Varianten an, einmal eine Express-PCR, bei dem das Testergebnis nach circa 40 Minuten vorliegt, oder die konventionelle PCR, die bis zu 24 Stunden dauern kann. Für alle Tests der Teststrecken von Laboklin gilt: Die Ergebnisse gibt es entweder als Ausdruck oder als PDF per E-Mail. Damit sind alle Ergebnisse für amtlichen Zwecke verwendbar.

Die Schnellteststrecke am Rathaus ist montags bis freitags von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 13.30 Uhr und sonntags von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Online-Anmeldung über https://corona-badkissingen.de/ wird empfohlen. Auskünfte gibt es unter Tel. 0971/720 25 55. red