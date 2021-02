Statt "Fasching helau" ist virusbedingt die Stimmung "heuer flau" unter den Freunden der Faschings-Gemeinschaft Schwärzelbach (FGS). "Wie andernorts fällt auch bei uns heuer die Session total aus", bestätigt FGS-Vorsitzender Tobias Rojek auf Nachfrage dieser Zeitung.

Eigentlich wäre bald der Faschingszug angesagt. Dass aber wenigstens im kommenden Jahr der Büttenabend stattfinden könne, das hofft Rojek sehr. Schon der Ordensabend am 11. November 2020 musste ausfallen. "Deshalb gibt es in dieser Session auch keinen Orden", sagt Rojek. Klar, ihm tun die Aktiven leid, die sich gerne für das närrische Treiben engagieren. Allen voran die Gardetänzerinnen, die sich über das gesamte Jahr für ihre Auftritte fit halten.

"Bleibt nur zu hoffen, dass diese schreckliche Viruspandemie in absehbarer Zeit vorbei ist", so Rojek weiter. Zurzeit bleibe nur das Telefon für die Schwärzelbacher Narren, um den regelmäßigen Kontakt zu halten. In Frage stehe noch, ob es heuer die gewohnte Jahreshauptversammlung zu Frühlingsbeginn gebe. Wenigstens die Teilnahme am Schwärzelbacher Straßenfest im Sommer wäre schön, hofft Rojek.