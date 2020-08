Nachmittag mit fünf Sportarten

Zum großen Sporttag laden BSC Bamberg und Bamberg Phantoms im Rahmen des Bamberger Ferienprogramms am kommenden Samstag, 22. August, von 10.45 bis 15 Uhr ein. Jedes teilnehmende Kind zwischen 6 und 17 Jahren kann zwei Sportarten auswählen und erste Erfahrungen sammeln. Angeboten werden auf dem Gelände Am Sendelbach 4: Fußball, Flag Football/Tackle Football, Jugger, Cheerleading und Ultimate Frisbee. Das Sportheim hat geöffnet und bietet den Eltern während der Veranstaltung Verpflegung an. Die Umkleiden können ab 10 Uhr benutzt werden. Der Sporttag findet bei jedem Wetter statt.

Weniger bekannt in Franken

Neben Fußball stehen vier Sportarten auf dem Programm, die in Franken und Deutschland noch wenig bekannt sind. Tackle Football/Flag Football zeichnet sich im Besonderen durch Schnelligkeit, Lauftechnik sowie Ballbeherrschung beim Werfen und Fangen aus. Flag Football ist eine Variante des American Football. Deswegen sind die Regeln nahezu gleich. Ein wichtiger Unterschied: Körperkontakt ist nicht erlaubt.

Jugger verbindet Elemente aus Individualsportarten mit Teamsportarten. Die hohe Dynamik des Sports erfordert Konzentration, Teamwork und Reaktionsvermögen, um auf ständige Veränderungen auf dem Feld reagieren zu können. Cheerleading kombiniert Akrobatik, Bodenturnen und Tanz. Wichtig ist die Koordination von Kraft, Gleichgewicht, Kondition und Rhythmusgefühl.

Ultimate Frisbee schließlich ist ein laufintensiver Teamsport. Teams versuchen, die Scheibe durch geschicktes Freilaufen und Zuspielen in eine Endzone zu werfen und dort zu fangen. Körperkontakt ist auf jeden Fall verboten.

Ammeldungen sind vorab erforderlich und noch bis Donnerstag auf www.fepronet.de/Bamberg/Veranstaltungen möglich. Eine Teilnahmegebühr von 10 Euro wird erhoben (inklusive Mittagssnack, Obst, Getränke). Rückfragen unter bamberg-phantoms@gmx.de oder unter Tel. 01575/1577487.

Aktuelle Abstands- und Hygieneregeln müssen beachtet werden. red