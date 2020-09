Eine Unfallflucht ereignete sich am vergangenen Donnerstag gegen 19.25 Uhr auf der Haiger Straße. Hier fuhr eine Pkw-Fahrerin von Haig kommend in Richtung Gundelsdorf. Am Ortseingang von Gundelsdorf, auf Höhe eines dort befindlichen Gewächshauses, kamen der Fahrerin mehrere andere Fahrzeuge entgegen. Aufgrund der engen Fahrbahn hielt sie ihr Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand an. Der erste Pkw kam noch problemlos vorbei, der zweite Pkw touchierte jedoch den Außenspiegel der Geschädigten und setzte seine Fahrt einfach fort. Hinter dem Fahrzeug des Unfallverursachers fuhr ein weiterer Pkw, dessen Fahrerin auf Höhe der Geschädigten anhielt und sich nach ihr erkundigte. Der Geschädigten entstand ein Schaden in Höhe von 100 Euro. Zeugen des Unfalls, explizit die nachfolgende Pkw-Fahrerin, die unmittelbar dem Unfallverursacher folgte, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.