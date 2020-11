Nur für 15 Minuten war ein Schüler am Dienstagnachmittag von 17.10 bis 17.25 Uhr in einem Supermarkt in der Pödeldorfer Straße einkaufen. Er befestigte sein Mountainbike mit einem Kettenschloss neben dem Fahrradständer vor dem Supermarkt. Als er wieder aus dem Laden kam, musste er feststellen, dass sein Fahrrad von Unbekannten entwendet wurde. Das silberne Mountainbike hat einen Wert von rund 300 Euro. Die Polizei, Telefon 0951/9129-210, bittet um Zeugenhinweise. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Am Dienstag zwischen 9.30 und 13 Uhr wurde ein Am Knöcklein abgestellter grauer Mercedes von einem Unbekannten angefahren und der linke Außenspiegel beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. pol