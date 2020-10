Das Rote Kreuz bittet die Bevölkerung, die nächste Möglichkeit zur Blutspende wahrzunehmen, um den Puffer an überlebenswichtigen Blutpräparaten für die nächsten Tage und Wochen zu füllen. Der nächste Blutspendetermin des BRK-Kreisverbandes Lichtenfels findet am Freitag, 23. Oktober, von 17 bis 20.30 Uhr in der Volksschule in Ebensfeld statt. Das Rote Kreuz weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass auch an den BRK-Blutspendeterminen weiterhin die Maskenpflicht gilt - sowohl für das Personal, als auch für die Spender. Die Bevölkerung wird deshalb darum gebeten, nach Möglichkeit eigene Mund-Nasen-Abdeckungen zu den Terminen mitzubringen. Es wird darüber hinaus darum gebeten, nach Möglichkeit einen eigenen gut lesbar schwarz schreibenden Kugelschreiber mitzubringen, um auch hierdurch zusätzlichen Infektionsschutz zu bewirken. Blut spenden kann man grundsätzlich vom 18. bis zum vollendeten 72. Lebensjahr. Als Erstspender sollte man nicht älter als 64 Jahre alt sein. Frauen können viermal, Männer sogar sechsmal innerhalb von zwölf Monaten Blut spenden. Alle Termine sind auf auch auf www.kvlichtenfels.brk.de zu finden. red