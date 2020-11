Aufgrund steigender Verkehrsunfälle in der Baustelle zur Erneuerung der Lärmschutzwände bei Pegnitz setzt die Verkehrspolizei Bayreuth ihre Geschwindigkeitskontrollen auf der Autobahn fort. Am Mittwochabend wurde in der gut ausgeschilderten Baustellenführung bei Neudorf eine Messung durchgeführt. Bei erlaubten 80 km/h vor der Fahrbahnverengung auf eine Spur wurden 3250 Fahrzeuge gemessen. Obwohl nur die gröbsten Verstöße geahndet wurden, waren 530 Fahrer zu schnell. Der Schnellste war ein 45-Jähriger aus Dresden mit seinem Mini Cooper. Er durchfuhr die Messstelle mit Tempo 176. Er konnte von einer Streife angehalten werden. Dabei stellte sich heraus, dass gegen den Mann bereits ein Fahrverbot vorliegt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft musste er 1260 Euro Sicherheit hinterlegen. pol

327 Fahrzeugführern wird ein Verwarnungsangebot bis 30 Euro gemacht. Die restlichen 203 erhalten je ein Bußgeld mit Punkten in Flensburg. 54 davon erhalten zusätzlich ein Fahrverbot.