In bewegten Zeiten hielt der CSU-Stadtverband seine Jahreshauptversammlung im Landgasthof Geuther. Gerade deshalb war es Vorsitzendem Henry Schramm wichtig, die teilweise jahrzehntelange Treue von Mitgliedern in einem ansprechenden Rahmen zu würdigen.

"Viele von Ihnen sind der Christlich-Sozialen Union in Kulmbach seit Jahren verbunden, manch einer sogar fast sein ganzes Leben lang. Ich möchte hierbei vor allem unseren früheren Zweiten Bürgermeister Professor Wolfgang Protzner und Trude Beyer herausheben, die sich seit 60 Jahren in unserer Partei mit Herzblut und Tatkraft engagieren."

Beide hätten das Bild der CSU in Kulmbach mit geprägt und dafür gesorgt, dass das Motto "Näher am Menschen" auch auf kommunaler Ebene seine Gültigkeit behalten habe, so Schramm.

Schramm wurde ebenso wie die stellvertretenden Vorsitzenden Mientje Krüger, Heike Vogel und Frank Wilzok wiedergewählt, plädierte aber trotz des großen Vertrauensbeweises für einen Generationenwechsel. "Über 21 Jahre als Stadtverbandsvorsitzender sind eine lange Zeit. Trotz manch schwieriger Momente überwiegt bei mir die Dankbarkeit für die Begegnung mit vielen engagierten und motivierten Menschen, für die vielen Erinnerungen und Erlebnisse und vor allem dafür, dass es uns gemeinsam gelungen ist, unser Kulmbach lebens- und liebenswerter zu gestalten", so der Altoberbürgermeister. "Dass Kulmbach durch unsere gemeinsamen intensiven Anstrengungen einmal eine Universitätsstadt wird, hätte ich im April 2001, als ich das Amt des Stadtverbandsvorsitzenden übernahm, nicht zu träumen gewagt."

Die Ampeln in Kulmbach seien auf Grün gestellt worden, die Nachfolger können nun dafür sorgen, dass dies auch so bliebe.

Geehrt wurden ferner Rolf Peilnsteiner für 50 Jahre, Hans Dieter Ernst für 40 Jahre sowie Kai von Avondt für 25 Jahre Mitgliedschaft in der CSU. Rei.