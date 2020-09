Wer das derzeit sonnige Wetter für einen Abstecher ins Freibad des Crana Mare nutzen möchte, sollte sich beeilen: Am Sonntag, 20. September, endet nämlich die diesjährige Freibad-Saison im Kronacher Erlebnisbad. Bis zu diesem Termin besteht die Gelegenheit, noch einmal im Außenbereich seine Runden zu ziehen, bevor man sich dann wieder bis zum nächsten Jahr gedulden muss. Erfreulicherweise werden die Kronacher Stadtwerke trotz einiger Einschränkungen das Hallenbad am Crana Mare gleich am Folgetag wieder öffnen.

"Aufgrund der derzeitigen Vorgaben bezüglich Infektionsschutz und Hygienemaßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie, kann zunächst jedoch nur ein reiner Schwimmbetrieb im Sportbecken des Hallenbades angeboten werden. Der gesamte Erlebnisbereich mit Warmwasserbecken, Whirlpool und Dampfkammer muss aufgrund der Beschränkung der Besucherzahl, des Platzbedarfes und der Infektionsschutzmaßnahmen zunächst noch geschlossen bleiben", informiert Stadtwerkeleiter Jochen Löffler.

Maskenpflicht in Straßenkleidung

Die Stadtwerke bitten, alle Informationen zu Eintritt, Hygienemaßnahmen, Besucher-Registrierung, Schwimmbetrieb und weitere in den Aushängen am Schwimmbad und auf der Website des Crana Mare zu beachten. Maskenpflicht besteht lediglich solange der Gast Straßenkleidung trägt, in Badekleidung gilt diese nicht mehr.

"Sobald es die Situation und Infektionsschutz- und Hygieneregeln zulassen, werden wir auch den Erlebnisbereich wieder öffnen", kündigt der Stadtwerkeleiter an. Ihm sowie Johannes Meitner, Ralf Deuerling und dem gesamten Team gilt ein großes Dankeschön von Kronachs Bürgermeisterin Angela Hofmann. Trotz enormer zusätzlicher Arbeit hätten diese allen Badegästen auch in dieser Ausnahme-Situation den Schwimmsport sowie Freizeitspaß ermöglicht und somit auch ein Stück weit Normalität in dieser so außergewöhnlichen Zeit. Dies verdiene größte Anerkennung. Gemeinsam hofft man nun trotz der Auflagen und Einschränkungen im Badebetrieb auf viele Besucher im Hallenbad.

Folgende Öffnungszeiten sind vorgesehen: Montag, Mittwoch und Freitag von 6 Uhr bis 7.45 Uhr sowie von 13 Uhr bis 19 Uhr, am Dienstag und Donnerstag von 13 Uhr bis 19 Uhr sowie am Samstag und Sonntag von 8 Uhr bis 20 Uhr. Alle Jahres- und Jahreskombikarten-Besitzer können das Schwimmangebot mit ihren gültigen Karten nutzen. Die eingezogenen Jahreskombikarten werden je nach Gültigkeit wieder ausgegeben. Am Verkaufsautomat werden Zwei-Stunden-Zeitkarten angeboten - für Erwachsene zum Preis von 3 Euro sowie Ermäßigt/Jugendliche/Kinder über sechs Jahre zum Preis von 2,50 Euro. hs