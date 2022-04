Das Frühjahrskonzert des MGF-Gymnasiums unter dem Motto "Think of me" am Mittwoch um 19 Uhr ist als Benefizkonzert für die Ukrainehilfe tituliert. Auch wenn die Maskenpflicht offiziell nicht mehr bindend ist, bitten die Verantwortlichen alle Konzertbesucher, die Maske konsequent im Foyer und im Saal der Dr.-Stammberger-Halle zu tragen. Restkarten gibt es noch in der Buchhandlung Friedrich und im Sekretariat II der Schule sowie eventuell noch an der Abendkasse. red