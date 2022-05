Wolfgang Martin (75), Stadtratsältester (Bunte Liste) in Stadtsteinach, gibt in der heutigen Sitzung aus gesundheitlichen Gründen sein Mandat zurück. Wird er sein Engagement für die Stadt aufgeben? "Nein." Wird er die Politik überhaupt aufgeben? "Nein." Wenn auch nicht mehr im Entscheidungsgremium, will er sich weiter ins kulturelle Leben, unter anderem im Alten Schulhaus und im Alten Rathaus, einbringen. "Auch das ist Politik im Sinn von Mitwirken am gemeinschaftlichen Leben."

Der gebürtige Frankfurter, der aus beruflichen Gründen nach Stadtsteinach kam und früher bei den Grünen war, gründete die Bunte Liste Stadtsteinach (BLS), für die er mehrmals in den Stadtrat gewählt wurde.

Nur eine Stadtratssitzung im Monat hält Martin für zu wenig, die Sitzungen würden deshalb auch immer länger. "Man müsste den Stadtrat politisch aufwerten, längerfristige Ziele beschreiben und verfolgen." Die Zusammenarbeit im Stadtrat sei stets konstruktiv gewesen, "unser Bürgermeister ist immer um Ausgleich bemüht, das muss man ihm lassen". klk