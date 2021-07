Laufen war sein Leben: Hans Hattinger, der jetzt seinen 85. Geburtstag feiern konnte, nahm an Marathonveranstaltungen rund um den Globus teil. Der Stadtsteinacher ging nicht nur in seiner Heimat auf die 42,2 Kilometer lange Strecke, sondern auch in Japan, Korea, Hawaii und Griechenland. Sein zweites großes Hobby war die Fotografie. Mit seinen hochwertigen Leica-Kameras lichtete das Mitglied der Naturfreunde-Fotogruppe Kulmbach unzählige Motive ab.

Zu seinem 85. Geburtstag erhielt Hans Hattinger viele Glückwünsche. So gratulierte Landrat Klaus Peter Söllner ebenso wie Stadtsteinachs Bürgermeister Roland Wolfrum.

Die Glück- und Segenswünsche der evangelischen Kirche sprach Pfarrerin Sigrun Wagner aus. Klaus Rößner