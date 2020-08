Bis Ende August findet jede Woche am Samstag, ab 19 Uhr, das "Luitpoldpicknick im Innenhof" im traumhaften Ambiente statt. Besucher können mit einem Picknickkorb des Weinguts "Weinwerk" im Innenhof des Luitpoldbads einen kurzweiligen Abend erleben, heißt es in einer Pressemitteilung. Die restlichen Termine sind Samstag, 15. August, Samstag, 22. August und Samstag, 29. August. Unter beleuchteten Schirmen sitzen Gäste an bereitgestellten Tischen und können das Essen genießen. Secco und fränkische Weine des "Weinwerks" sowie alkoholfreie Getränke ergänzen das Essen. Musiker der Staatsbad Philharmonie Kissingen sorgen für den musikalischen Rahmen. Eine Anmeldung für die Veranstaltungen ist im Vorfeld in der Vinothek und der Manufaktur des "Weinwerks" sowie an der Tourist-Information Arkadenbau notwendig. Auch online unter www.weinwerk-hab.de/event/luitpoldpicknick kann der Picknickkorb bestellt werden. Bei sehr schlechtem Wetter findet die Veranstaltung im Rossini-Saal statt. Sollte am 29. August schlechtes Wetter sein,

findet das Picknick im Weißen Saal statt. In diesem Fall werden Gutscheininhaber telefonisch benachrichtigt. Der Gutschein behält seine Gültigkeit und kann an einem anderen Termin eingelöst werden, heißt es abschließend. sek