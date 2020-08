Luisa Richter gewinnt den Kinder-Malwettbewerb

"Der erste Platz geht an Luisa Richter, die in ihrem Bild einen Bezug zur Landwirtschaft hergestellt hat und zum Obstbau in der Fränkischen Schweiz", sagte der Pretzfelder Bürgermeister Steffen Lipfert - und überreichte der jungen Künstlerin und Gewinnerin des Kinder- Malwettbewerbs vor dem Rathaus eine Urkunde.

Von der Jugendbeauftragten Tanja Dvorak erhielt sie auch noch Malstifte und einen Gutschein für sich und Begleitpersonen für eine Fahrt mit der Dampfbahn.

Im Interview erzählte Luisa, dass sie Kirschen und die Obstwiesen mag und ihre Familie vier Traktoren hat. Einer davon wurde auf ihrem Bild mit den Obstbäumen verewigt. Das Besondere bei der Kirschenernte ist, dass die ganze Familie mittags unter den Bäumen ein Picknick macht, deshalb auch das Motiv von der Obstwiese. Den zweiten Platz belegte Klara Buchaly, die den Preis nicht entgegennehmen konnte, weil sie mit ihren Eltern in Urlaub ist. Den dritten Platz machte Lene Neuner. Sie erhielt ein Stifte-Set und einen Gutschein für die Eisdiele. Sonderpreise erhielten Luna Grimm und Sofia Hetz.

Steffen Lipfert war angetan, dass sich auch Kinder mit aktuellen Themen auseinandersetzen; Luna zum Beispiel hatte ein Bild von einem Feuerwehreinsatz gemalt. In Pretzfeld hatte es kurz vorher Feldbrände gegeben. Und Sofia hatte ein interaktives Bild in großem Format vom Spielplatz gemalt.

Malende Mädchen

Die Idee zu dieser Aktion hatte Tanja Dvorak: "Seit März haben die Kinder eine blöde Zeit und jetzt musste auch noch das Sommerferienprogramm ausfallen, da sollten sie wenigstens den Malwettbewerb haben."

Am Anfang war das Interesse noch nicht ganz so groß gewesen, doch dann gab es 21 Bild-Einreichungen; die meisten von Mädchen. Nach der Preisverleihung verteilte Steffen Lipfert noch Eis an alle. Carmen Schwind