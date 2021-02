Oberthulba vor 17 Stunden

Marktgemeinderat

Luftreiniger für alle 14 Klassenzimmer?

Aktuell läuft in der Grund- und Mittelschule Thulbatal ein Test von CO2 -Messgeräten und Luftreinigungsgeräten. Schulleiter Frank von Schoen betonte in der Gemeinderatssitzung, dass die Anschaffung in...