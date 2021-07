Der Itzgrunder Gemeinderat hält am Mittwoch, 28. Juli, um 19 Uhr in der Itzgrundhalle in Kaltenbrunn eine Sitzung. Es geht unter anderem um einen Antrag der SPD-Fraktion zur Beschaffung von mobilen Luftfiltern für die Oskar-Schramm-Schule und den Kindergarten "Itzgrundstrolche" und um die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Agrovoltaikanlage am Feldhut". Weitere Themen der Tagesordnung sind die Nachrüstung einer Photovoltaikanlage auf dem Itzgrundmarkt sowie der Beschluss über die Vereinbarung zur Dorferneuerung in Kaltenbrunn. red