Kirche, Gemeinde und die Menschen, die ihn umgeben, sind Ludwig Melzers Lebenselixier. So war es in den bis jetzt 85 Jahren seines Lebens, "und so soll es auch weiterhin bleiben", wünscht er sich. Auf jeden Fall aber bis zur Eisernen Hochzeit im nächsten Jahr mit der "besten Ehefrau, die mir der Herrgott gegeben hat". Denn ganz zur Ruhe setzen wird sich Melzer keinesfalls.

Das bestätigte auch Bürgermeister Christian Ruppert, der Melzer nur als immer und überall aktiven Pressecker kennt. "In so ziemlich allen Vereinen bist du dabei, und auch 30 Jahre im Gemeinderat", würdigte Ruppert Melzers Engagements in der Kommune. Tatsächlich ist der Jubilar unter anderem noch seit 70 Jahren aktiver Sänger im Männerchor Wartenfels-Schwand, was Erhard Hildner mit Robert Thern seitens des Chors würdigten. 34 Jahre war er im Vorstand der Caritas im Landkreis, wofür ihm Oswald Purucker dankte, sowie 30 Jahre Aufsichtsrat der VR-Bank Oberfranken Mitte, wie Bereichsdirektor Gerhard Zettel feststellte. Für den Frankenwaldverein (FWV) gratulierten André Hümmer und André Weber, denn Ludwig Melzer ist nach wie vor so etwas wie der Konservator für die Wartenfelser Liegenschaften des FWV. Etwa zehn Wegkreuze hält er regelmäßig im guten Zustand. Überhaupt fühlt sich der Jubilar mit "seiner" Kirche besonders verbunden. 26 Jahre war er im Kirchengemeinderat aktiv. Heute noch kümmert er sich um neun Gräber am Friedhof. Klaus Klaschka