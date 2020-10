Stark waren die Leistungen der Biker und Bikerinnen beim 4. Höhner Mountainbike- Rennen. Das Rennen ging über 6,8 Kilometer, dabei mussten 250 Höhenmeter auf Singletrails und Forstwegen bewältigt werden.

Start war am Fischbacher Teil, dann ging es durch den Thanner Wald zum Ziel in der "Bergdorf-Arena" in Höhn. Das Rennen wurde coronabedingt wie der Berglauf (siehe Bericht oben) im Einzelstart ausgetragen.

Vom 1. bis zum 26. September nutzten die besten Fahrer der Mountainbike-Szene aus dem Landkreis Coburg diese willkommene Gelegenheit, die Form zu überprüfen. Packend war vor allem das Duell um dem Gesamtsieg bei den Herren. Es gewann Lokalmatador Felix Pöpperl vom SV Bergdorf Höhn/Team Land Rover. Er hatte lediglich zwei Sekunden Vorsprung vor Adrian Stark, der für den RSV Schneckenlohe startet. Stark war auch die Leistung des Gesamtdritten Lukas Welsch vom DAV Neustadt, Christian Barthel (M 50) vom RSC Falke Neustadt und natürlich von Neustadts "Bike Ikone" Harald Höhn (M60), der das Trikot des SV Bergdorf-Höhn/Team Land Rover trägt. Alle dominierten klar ihre Altersklassen.

Überlegene Siegerin bei den Damen wurde Sabine Wenzel. Die E-Bike Klasse dominierte Matthias Dietz (M50/beide DAV Neustadt). rs