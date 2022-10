Am Montag, 24. Oktober, wird der Rossini-Saal zur Kulisse der Veranstaltungsreihe der fränkischen Heimatabende. Gabriele Kanz führt nicht nur durch den unterhaltsamen Abend, sondern auch ein in die fränkische Kultur - mit interessanten und authentischen Einblicken, wie es in der Pressemitteilung der Staatsbad GmbH heißt. Der Abend verspricht demnach ein abwechslungsreiches Programm, gespickt mit traditionellen Liedern und Tänzen sowie typisch fränkischer Mundart. Für gute Stimmung und heitere Stunden sorgen außerdem die Ensembles Querbeet und Kulti4t. Der fränkische Heimatabend beginnt um 19.30 Uhr im Arkadenbau. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/8048 444, online unter badkissingen.de/events sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) erhältlich. Foto: Nina Pereira Santo