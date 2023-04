Gegen die viel zitierte Flut von Vereinsveranstaltungen hatten sich die Vereine in Wohnsig bei Weismain etwas Besonderes einfallen lassen. So hatten sich die freiwillige Feuerwehr und die Blumenfreunde Wohnsig zusammengetan, um ihre Mitgliederversammlungen gemeinsam im Feuerwehrhaus abzuhalten.

Auch einige Ehrungen standen auf dem Programm. Nach den zügig abgehandelten Berichten, die sehr positiv ausfielen, war die Doppelversammlung ein schöner Rahmen für die zu Ehrenden.

Feuerwehr- Stadtkommandant Christian Kunstmann konnte dann eine besondere Ehrung vornehmen. Ludwig Dück von der Feuerwehr Wohnsig wurde vom Landesfeuerwehrverband Bayern mit der Ehrenmedaille für besondere Verdienste ausgezeichnet. Erster Kommandant Georg Tempel erinnerte in seiner Laudatio an das jahrzehntelange Wirken des Jubilars in der Feuerwehr. Als Jugendlicher trat Ludwig Dück in die Feuerwehr Weismain ein und war wenig später sechs Jahre lang Erster Kommandant der Stützpunktfeuerwehr Weismain.

Nach seinem Umzug nach Wohnsig übte er dort über 25 Jahre das Amt des Ersten Kommandanten mit großem Engagement aus. Mit seinem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst 1994 wurde er zum Ehrenkommandanten ernannt. Aber auch so blieb er der Feuerwehr treu und brachte als Vorstand den Feuerwehrverein voran.

Jubiläum bei den Gartenfreunden

Die Gartenfreunde Wohnsig können in diesem Jahr auf ihr 30-jähriges Bestehen zurückblicken. 23 Jahre war Sonja Tempel als Erste Vorsitzende tätig. Seit sieben Jahren führt nun Cornelia Bienlein den Verein.

Dass es in Wohnsig 60 Einwohner gibt und die Gartenfreunde 70 Mitglieder haben, spricht alleine schon für sich. Zahlreiche Sträucher, Bäume und Blumen wurden seit dem Beginn gepflanzt und so das Ortsbild nachhaltig, positiv verändert. Fortgeführt wurden auch die Tätigkeiten um die Verschönerung und Instandhaltung eines gepflegten und sauberen Ortsbildes.

Zweiter Bürgermeister Matthias Müller ehrte im Anschluss zusammen mit der Zweiten Vorsitzenden Kathrin Schreppel die Vorsitzende Cornelia Bienlein und Klaus Schreppel für ihre 25 Jahre Mitgliedschaft. Müller lobte die Tätigkeiten der Gartenfreunde und Vereine im ganzen Stadtgebiet. Es sei enorm, was sie für ein schöneres und blühendes Weismain leisten. Dies könnte nicht von der Stadt und dem Bauhof übernommen werden. Man könne nur hilfreich zur Seite stehen. rdi