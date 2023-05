Pilgern und Wallfahren gehören zu den ältesten Gebetstraditionen und stoßen auch bei eher kirchenfernen Menschen auf großes Interesse. Wandern in der Natur, Abstand vom Alltag, Gebet, Besinnung und Gemeinschaft sind wesentliche Elemente einer Wallfahrt.

Am Freitag vor dem Dreifaltigkeitssonntag (2. Juni) brechen die Gläubigen aus Mistelfeld mit vielen Freunden und Bekannten zur 175. Wallfahrt nach Gößweinstein auf. Nach dem Pilgersegen um 4.30 Uhr führt der Weg über Lahm, Kleinziegenfeld und Hollfeld nach Waischenfeld, wo die erste Tagesetappe endet.

Am Samstag starten die Pilger bereits um 4 Uhr über Oberailsfeld und Behringersmühle nach Gößweinstein, wo gegen 7 Uhr der Pilgergottesdienst gefeiert wird. Nach dem Kreuzweg und einer kurzen Erholung treten die Mistelfelder bereits am frühen Nachmittag die Heimreise nach Waischenfeld an.

Am Sonntag (4. Juni) erfolgt der Rückmarsch nach Mistelfeld , wo die Gläubigen gegen 19.30 Uhr von Pfarrer Henryk Chelkowski und den Familienangehörigen am Ortseingang abgeholt werden.

Wer da ist, kann mitpilgern

Die Wallfahrt nach Gößweinstein befindet sich im Wandel und wird von den Wallfahrtsreferenten Thomas Hiller (Tel. 09571/757579) und Jürgen Panzer (Tel. 09571/759800) zeitgemäß organisiert und durchgeführt. Sie stehen für alle Fragen rund um die Wallfahrt zur Verfügung. Natürlich helfen sie auch gerne bei den zwei notwendigen Übernachtungen in Waischenfeld. Für die Wallfahrt selbst ist wie immer keine Anmeldung erforderlich. Es gilt: „Wer am Freitag, 2. Juni, früh um 4.30 Uhr da ist, kann mitpilgern“, sind sich die beiden Pilgerleiter einig. Eine Pilgerreise kostet natürlich viel Geld. Zur Finanzierung wurde daher ein Spendenaufruf gestartet. Wer die Organisation und Durchführung der Wallfahrt unterstützen möchte, kann gerne eine Spende auf das Konto DE40 7709 1800 0000 3016 55 überweisen. Aber auch eine Spende über die Spendenbox in der Kirche in Klosterlangheim ist möglich. Auf die bisher durchgeführten Haussammlungen wird verzichtet.

Wer nicht mitpilgern kann oder will, hat trotzdem die Möglichkeit, am Pilgergottesdienst und am gemeinsamen Kreuzweg teilzunehmen. Ein Pilgerbus fährt am Samstag, 3. Juni, um 5.15 Uhr nach Gößweinstein. Anmeldungen nimmt ab sofort Daniela Köhler (Tel. 09571/2206) entgegen. Die Fahrt kostet 10 Euro, Kinder unter 15 Jahren sind frei. Die Rückfahrt nach Mistelfeld ist für etwa 14.30 Uhr geplant. mdi