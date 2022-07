Zirkus Henry gastiert vom Freitag, 8., bis Sonntag, 31. Juli, in der Emil-Kemmer-Straße 21 in Bamberg-Hallstadt. Vorstellungen finden täglich um 17 Uhr, Sonntag um 11 Uhr statt. Am Kindertag zahlen Kinder zehn Euro auf allen Plätzen. Mittwoch und Donnerstag sind Familientage, an dem Erwachsene Kinderpreise bezahlen. Die Tickethotline ist erreichbar unter 0152/53222806. Vorverkauf nur an der Zirkuskasse. des Foto: Desombre