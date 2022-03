Anton Schatz verglich es mit einem Führerschein-Neuling: Der habe zwar die Prüfung bestanden und dürfe fahren, aber ein „Meister“ sei er deswegen noch lange nicht. Anton Schatz hatte früher selbst am Feuerwehr-Maschinistenlehrgang teilgenommen. An diesem Samstagnachmittag sprach er als Dritter Bürgermeister der Marktgemeinde Ebensfeld und gratulierte den jungen Feuerwehrfrauen und -männern zur bestandenen Prüfung. „Bitte fahrt vorsichtig, wir können nur löschen und helfen, wenn wir sicher ankommen“, mahnte er angesichts zweier Vorkommnisse, die sich jüngst in den Nachbarlandkreisen ereignet hatten.

An zwei Samstagen jeweils von 8 bis 17 Uhr lernten die zehn Prüflinge diverse Themen in Theorie und Praxis. Auf dem Theorie-Lehrplan standen Motoren- und Fahrzeugkunde, Einblicke/Grundwissen in Wasserförderung, Entlüftungseinrichtungen, kraftbetriebene und weitere Geräte, Feuerlösch- und Kreiselpumpe, verschiedene Löschwasserentnahmestellen und natürlich Regeln in der Unfallverhütung und im Straßenrecht. Auch die Aufgaben eines Maschinisten und diverse Dienstvorschriften wurden gepaukt.

Der praktische Teil der Ausbildung führte die Feuerwehrleute zu den Stationen Ebensfelder Badesee und zum Bach entlang der Kirche in der Ortsmitte. Die angehenden Maschinisten mussten jeden Handgriff kennen und können. Die Ausbilder Manuel Schirmer, Richard Dumsky ( Kreisbrandmeister und Lehrgangsleiter), Kreisbrandmeister Sebastian Dorsch und Kreisbrandmeister Matthias Müller durften sich nach dem Lehrgang freuen: Alle Teilnehmer hatten bestanden. Ein herzliches Dankeschön für das „Engagement für den Nächsten, für uns alle“ gab es auch von Tobias Walter, dem stellvertretenden Kommandanten der Ebensfelder Feuerwehr.

Erfolgreich teilgenommen haben: Florian Zeitler, Alexander Schubert (beide FFW Döringstadt), Laura Schober, Josepha Lieb, Johannes Lieb (alle FFW Wiesen), Christoph Schöpke, Christian Heinz (beide FFW Unterneuses), Felix Büttner (FFW Stadel) sowie Bernd Albert und Tim Neumann (FFW Ebensfeld ).

Monika Schütz