Der Kreisjugendring lädt Jugendliche und junge Erwachsene , die Lust haben, die Jugendarbeit in Lichtenfels mitzugestalten, zu einem digitalen Ideen-Hackathon ein. Die Veranstaltung war zunächst für Mai geplant. Sie findet nun am 9. und 10. Juli statt. Beginnen wird der Hackathon am Freitag um 15 Uhr, enden wird er am Samstag gegen 17 Uhr. Die Konzeptentwicklung und Moderation übernimmt das Team der Leuphana-Universität Lüneburg unter der Leitung von Prof. Waldemar Stange. Anmelden können sich junge Landkreisbürger im Alter von 14 bis 26 Jahren jeweils als Gruppe von drei bis acht Personen (aus einem Sportverein , einer Schule, einem Jugendzentrum oder aus der Jugendfeuerwehr ).

Bei der Veranstaltung geht es darum, dass junge Menschen ihre Ideen, Projekte und Angebote zur Jugendarbeit in Lichtenfels entwickeln. Im Beteiligungstool „Hackathon“ erarbeiten die Teilnehmer gemeinsam Lösungen im Rahmen eines Wettbewerbs zu drei Themenschwerpunkten: Sie können sich entweder mit der offenen und gemeindlichen Jugendarbeit beschäftigen (Schwerpunkt 1) oder konkrete Ideen für ihren Verein oder Verband diskutieren (Schwerpunkt 2). Als dritte Option können sie Vorschläge für die Jugendsozialarbeit und den Jugendschutz entwickeln (Schwerpunkt 3). Zu jedem der Schwerpunkte kann ein konkretes Thema ausgesucht werden. Gemeinsam wird anschließend innerhalb der Veranstaltung diskutiert, was Jugendliche mit Blick auf das Thema brauchen und was in der Jugendarbeit in Lichtenfels noch besser werden kann.

Im Anschluss werden die Ideen von einer Jury bewertet und die Sieger mit einem Preisgeld gekürt. Insgesamt stehen an Preisgeldern 6000 Euro zur Verfügung (2000 Euro je Schwerpunkt), die die Sparkasse Coburg-Lichtenfels zur Verfügung stellt. Das Preisgeld ist bestimmt für Vereine aus dem Landkreis Lichtenfels . Die Sieger entscheiden, welcher Verein das Preisgeld erhält. Gruppen können sich einfach online anmelden. Weitere Informationen sind auf der Webseite des Kreisjugendrings veröffentlicht (www.kjr-lichtenfels.de/pages/hackathon.php). red