Fußgängerüberweg

Ein Antrag beim staatlichen Bauamt zur Einrichtung einer Querungshilfe an der Staatstraße im Mündungsbereich der Alten Dorfstraße in Prächting wurde negativ beschieden. Das staatliche Bauamt Bamberg sieht hier aus Gründen der geringen Unfallauffälligkeit und der geringen Fußgänger- und Kfz-Zahlen keinen Handlungsbedarf. Man habe, so Bürgermeister Bernhard Storath , kaum Chancen die Entscheidung des Bauamtes anzufechten.

Marktgemeindearchiv

Die Gebühren für beglaubigte Kopien beträgt jetzt mit zwölf Euro.

Hunde

Für große Hunde beziehungsweise Kampfhunden besteht nun Anleinpflicht.

Feuerwehr

Für die freiwillige Feuerwehr Messenfeld/Neudorf hat der Marktgemeinderat den neu gewählten Kommandanten Christoph Fischer und seinen Stellvertreter Marcel Röming einstimmig bestätigt.

Schöffen

Fünf Personen aus dem Gemeindegebiet stehen auf einer Vorschlagsliste für die Auswahl der Schöffen.

Kinderbetreuung

Beim Kinderhort am Veitsberg soll aufgrund der gestiegenen Anzahl von Schülern eine sechste Gruppe ab dem Schuljahr 2023/2024 eingerichtet werden.