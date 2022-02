Ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und etwa 6000 Euro Sachschaden ereignete sich am Mittwochnachmittag an der Kreuzung Siemensstraße/Röntgenstraße. Eine 37-Jährige kam mit ihrem Dacia aus der Röntgenstraße und bog an der Kreuzung in die Siemensstraße ein. Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte Seat-Fahrerin und prallte in deren Fahrzeugseite. Die 30-jährige Seat-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung ins Klinikum Lichtenfels eingeliefert werden.

Schmierer richten hohen Schaden an

Irgendwann im Zeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen besprühten Unbekannte mit schwarzer Farbe Glasflächen und Gebäudefassade der Realschule in Bad Staffelstein. Am Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro . Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Bad Staffelstein unter Telefon 09573/2223-0 in Verbindung zu setzen.

Fahrraddieb wird

am Bahnhof fündig

Am Montagmorgen stellte ein 14-Jähriger sein Fahrrad, Marke Conway, orange, am Bahnhof an den Fahrradstellplätzen ab und sicherte es mit einem Schloss. Am Dienstagmorgen musste er feststellen, dass sein Fahrrad entwendet wurde und das beschädigte Fahrradschloss am Boden lag. Das Rad hatte einen Wert von etwa 500 Euro . Die Polizei bittet um Hinweise. pol