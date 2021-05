Auch heuer beteiligt sich die Stadt Lichtenfels am bundesweiten Tag der Städtebauförderung, pandemiebedingt im Rahmen einer Online-Veranstaltung. Am heutigen Samstag findet ab 16 Uhr ein Vortrag unter dem Titel „Visionen werden Wirklichkeit – ein Blick in die Zukunft der Stadt Lichtenfels “ mit der Projektvorstellung „ Marktplatz 10“ statt, zu dem alle interessierten Bürger eingeladen sind.

Aktuell finden die Abbruch- und Rückbauarbeiten am Gebäude Marktplatz 10 statt. Hier sind künftig die Unterbringung und Erweiterung der Stadtbücherei und der Tourist-Information mit dem Amt für Wirtschaft, Tourismus und Kultur sowie eine Anbindung an das Stadtschloss vorgesehen. Die Erweiterung und Modernisierung der Stadtbücherei und der Tourist-Information am neuen Standort ermöglichen eine Neuausrichtung mit Inhalten für die Bürger , die weit über das bisherige Angebot hinausgehen. Durch diese Maßnahme und die damit verbundene Attraktivierung des Gebäudes und der Angebote setzt die Stadt Lichtenfels einen wichtigen Baustein für die Belebung der Innenstadt .

Bürger-Wünsche aufgenommen

Bereits im Jahr 2019 wurde das Vorhaben zum Tag der Städtebauförderungen in einem Grobkonzept vorgestellt und dabei die Wünsche, Ideen und Anregungen der Bürger hinsichtlich der künftigen Gestaltung, Funktion und Ausstattung der Stadtbücherei und der Tourist-Information aufgenommen. Im Rahmen eines Architekturwettbewerbes wurde im Anschluss der passende Entwurf für das Projekt gesucht. Der Siegerentwurf des Architekturbüros Studio Gründer Kirfel aus Bedheim, Landkreis Hildburghausen, soll nun umgesetzt werden.

Ausblick auf künftiges Konzept

In einem Online-Vortrag stellen Bürgermeister Andreas Hügerich , Stadtbaumeister Gerhard Pülz, Citymanager Steffen Hofmann , die Leiterin der Stadtbücherei , Christine Wittenbauer, und die Sanierungsberaterin Rita von Frantzky am heutigen Samstag ab 16 Uhr die aktuellen Entwürfe und Pläne vor, werfen einen Blick in die Historie des Gebäudes und geben einen Ausblick auf das künftige Konzept der Stadtbücherei Lichtenfels . Neben einem Ausblick auf weitere aktuelle Projekte erhalten interessierte Zuhörer auch Informationen zu den kommunalen Förderprogrammen im Rahmen der Städtebauförderung. Im Anschluss daran bietet sich die Möglichkeit für Fragen.

Der Link zum Online-Vortrag findet sich unter www.lichtenfels.de/marktplatz10. Weitere Informationen zur Städtebauförderung bietet die offizielle Webseite www.tag-der-staedtebaufoerderung.de. red