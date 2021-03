"Wir haben uns in der Besprechung in der Führungsgruppe Katastrophenschutz entschieden, dass Schulen und Kitas auch am Montag, 8. März, und am Dienstag, 9. März, geöffnet bleiben", informierte Landrat Christian Meißner am Freitag.

"Unsere Sieben-Tage-Inzidenz liegt heute, Freitag, bei 98,8. Das sieht zunächst erfreulich aus. Dennoch sind in den vergangenen drei Tagen 38 neue Fälle hinzugekommen. Auch die Virusvariante aus Großbritannien tritt bei uns vermehrt auf. Wir werden am Montag entscheiden, ob wir auch die Schulen und Kitas am Mittwoch weiterhin geöffnet lassen. Hier werden wir neben der Inzidenz auch die Ausbruchsgeschehen mitbewerten", so der Landrat weiter.

Appell des Landrats

Mit Blick auf die aktuelle Situation appelliert Landrat Meißner: "Ich darf die Bürger auffordern, bei Krankheitssymptomen zu Hause zu bleiben und die Hygienemaßnahmen weiterhin einzuhalten. Die künftigen Maßnahmen und auch Öffnungen hängen stark an der Sieben-Tages-Inzidenz. Wir alle haben es also selbst in der Hand. Ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass wir wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren. Als Pfingsten 2020 die Gaststätten und Hotels geöffnet waren, hatten wir am 31. Mai eine Inzidenz von 23,9 im Landkreis. Heute hoffen wir auf Öffnungen und haben eine Inzidenz von 98,8 und die britische Virusmutation ist auf dem Vormarsch. Daher bitte ich alle Bürger, die Möglichkeit einer Öffnung auch sehr ernst zu nehmen und sich konsequent an Hygieneregeln zu halten. Bitte seien Sie vorsichtig, denn wir sehnen uns doch alle nach einem Biergarten- oder Gaststättenbesuch und wollen endlich wieder bei unseren Einzelhändlern vor Ort einkaufen." red