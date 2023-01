Der Sozialverband VdK Lichtenfels bricht am Samstag, 7. Januar zur ersten Wanderung im neuen Jahr auf. Treffpunkt ist bereits um 13 Uhr am Schützenplatz in Lichtenfels . Dort werden Fahrgemeinschaften gebildet. Das Seniorenkino startet am Donnerstag, 12. Januar in der Filmbühne in eine neue Runde. Gezeigt wird die Originalfassung von „West Side Story“. Einlass ist ab 14 Uhr, Beginn um 14.30 Uhr.

Am Freitag, 20. Januar findet der erste VdK-Treff im Gasthof „Karolinenhöhe“ in Lichtenfels /Trieb statt. Bei dieser Veranstaltung erfolgt die Ehrung verdienter Mitglieder mit anschließenden gemeinsamen Abendessen.

Für die Busreise zur Bundesgartenschau nach Mannheim vom 28. bis 30. April unter dem Motto „Frühlingserwachen auf der Buga“ können Anmeldungen unter 09571/5127 oder monika.faber1@gmx.de erfolgen. Im Reisepreis sind der Eintritt auf der Bundesgartenschau und Seilbahnticket, der Bustransfer, die Unterbringung im Doppelzimmer und Halbpension in einem Stadthotel, eine „grüne Rundreise“ durch das Rhein-Neckargebiet mit Stadtführungen enthalten. Einzelzimmer sind auf Anfrage und gegen Aufpreis möglich. red