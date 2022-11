Zahlreiche und wichtige Grundnahrungsmittel übergab Silvia Heib vom VdK-Ortsverband Burgkunstadt an den Tafelvorsitzenden Herbert Mayer in der Ausgabestelle der Tafel in der Burgkunstadter Stadthalle.

„Allen Ehrenamtlichen des Sozialverband VdK ist es ein Bedürfnis, hilfesuchenden und bedürftigen Menschen zu helfen“, betonte Silvia Heib bei der Spendenübergabe. Nachdem sich der Ortsverband Burgkunstadt und der Kreisverband Lichtenfels schon 2020 mit einer Spendenaktion eingebracht hatten, übergab Silvia Heib dieses Mal eine stattliche Menge von Grundnahrungsmitteln im Wert von 500 Euro, den die beiden Verbände zusammengelegt hatten.Tafelvorsitzender Herbert Mayer bedankte sich namens der Tafelkunden herzlich. red