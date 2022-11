Anlässlich eines Ehrungstages des SPD-Ortsveins standen die langjährigen und treuen Mitglieder im Mittelpunkt der feierlichen Veranstaltung . Es konnten dabei Parteifreunde geehrt werden, die mehr als ein halbes Jahrhundert ihrer sozialdemokratischen Überzeugung und damit auch der SPD in ihrem Heimatort die Treue gehalten hatten.

Zunächst sprach der SPD-Kreisvorsitzender Sebastian Müller ein Grußwort und würdigte dabei die Treue der langjährigen Parteifreunde . Die verantwortlichen Mitglieder des SPD-Ortsvereins von Weismain mit ihrem Vorsitzenden Michael Dreiseitel an der Spitze ermutigte er dabei, ähnlich wie auf Landkreisebene, weiterhin ein Ansprechpartner für die Bevölkerung zu sein. Alle in der SPD sollten auch nicht nachlassen, in den verantwortlichen Gremien Ideengeber zu sein. Mit Blick auf den hervorragenden Listenplatz, den Sabine Gross auf der Bayerischen Landesliste der SPD einnehmen wird, betonte ihre Vorgängerin Susann Biedefeld , dass sie es damit schaffen könne. Zum Ehrentag der SPD von Weismain bemerkte sie, früher ja auch selbst Vorsitzende des SPD-Ortvereins von Weismain , dass sie sich freue, bei einem derartigen Ereignis dabei sein zu dürfen.

Zudem sei es etwas Besonderes, wenn Parteifreunde geehrt werden können, die 50 und 60 Jahre der SPD die Treue halten. Sie und ihre Generation wären es gewesen, die zur Schaffung des Wohlstandes in unserem Land mit beigetragen haben.

Außergewöhnliches Ereignis

Die eigentliche Ehrung vollzog danach der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins von Weismain , Michael Dreiseitel. Auch er empfand es als ein außergewöhnliches Ereignis, wenn er Parteifreunde auszeichnen dürfe, die über Jahrzehnte hinweg und durch allen Höhen und Tiefen, der Partei die Treue gehalten und das sozialdemokratische Gedankengut bewahrt haben.

Jeweils mit der Ehrennadel sowie Urkunden, die auch die Unterschriften der SPD-Bundes- und Landesvorsitzenden trugen, konnten danach für 50-jährige Mitgliedschaft Berthold Dück und für 60-jährige Mitgliedschaft Anni Lawatsch sowie Dieter Teuber geehrt werden.

Natürlich lebten im Anschluss daran die „alten Zeiten“ und Erinnerungen von früher wieder etwas auf, bevor die Feierstunde mit einem gemeinsamen Essen, das die SPD-Stadtratsfraktion von Weismain spendierte, seinen würdigen Abschluss fand. dr